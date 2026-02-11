معلومات وصور عن إطلالة دنيا سمير غانم

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت دنيا فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، جاء بتصميم ضيق يبرز القوام بشكل راق، مع أكتاف محددة.

بينما جاءت قصة الفستان طويلة وبسيطة دون نقوش، ما منح الإطلالة فخامة هادئة، كما أن الأكمام بتصميم انسيابي.

الفستان من توقيع مصممة الأزياء مايسة وحيد، والإطلالة تنسيق الاستايلست إسلام متولي.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل نسمة منصور.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف أحمد منير.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم من العلامة التجارية "tinajewellery".

