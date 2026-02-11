إعلان

جاذبية اللون الأحمر.. معلومات وصور عن إطلالة دنيا سمير غانم

كتب : أسماء مرسي

02:20 م 11/02/2026
    دنيا سمير غانم بلوك مميز
    ارتدت دنيا فستانا طويلا باللون الأحمر الناري
    معلومات وصور عن إطلالة دنيا سمير غانم
    اعتمدت دنيا تسريحة الشعر المنسدلة

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت دنيا فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، جاء بتصميم ضيق يبرز القوام بشكل راق، مع أكتاف محددة.

بينما جاءت قصة الفستان طويلة وبسيطة دون نقوش، ما منح الإطلالة فخامة هادئة، كما أن الأكمام بتصميم انسيابي.

الفستان من توقيع مصممة الأزياء مايسة وحيد، والإطلالة تنسيق الاستايلست إسلام متولي.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل نسمة منصور.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف أحمد منير.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم من العلامة التجارية "tinajewellery".

