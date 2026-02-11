المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي

قدم الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة للدكتور ضياء رشوان بمناسبة توليه منصب وزير الدولة للإعلام، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وقال "المسلماني" إن ضياء رشوان يعتبر صديقًا عزيزًا وخبيرًا سياسيًا مرموقًا، مشيرًا إلى أن علاقتهما المهنية تمتد لسنوات طويلة من العمل المشترك في ملفات بحثية داخل مؤسسة الأهرام.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن التعاون استمر لاحقًا من خلال التنسيق الوثيق بين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد أن المرحلة الجديدة ستشهد مواصلة هذا التعاون من أجل بناء إعلام وطني قوي، يتسم بالمهنية والمسؤولية، ويعبر عن مصالح الدولة والمجتمع.

