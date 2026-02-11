علق الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، على تصريحات الفنانة شيماء سيف خلال لقائها في برنامج "الجديد فن" تقديم الإعلامي نيشان، والمذاع عبر قناة "الجديد"، والتي تحدثت فيه عن رغبتها في ترك الفن وارتداء النقاب أو الحجاب، مؤكدة أنها تفكر في هذه الخطوة منذ فترة وتشعر أنها تأخرت في اتخاذها.

وكتب "منتصر" عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "ما دام هذا الجيل من الفنانات يتعامل مع الفن من منطلق إنه نجاسة وخطيئة وعار وأكل عيش حرام، وينتظرن يوم التطهر منه، ليه دخلوه من الأول".

يُذكر أن آخر مشاركات شيماء سيف الفنية كانت في مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

