إعلان

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن

كتب : نوران أسامة

02:50 م 11/02/2026 تعديل في 03:01 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شيماء سيف ونيشان مقدم برنامج الجديد فن (3)
  • عرض 7 صورة
    شيماء سيف ونيشان مقدم برنامج الجديد فن (1)
  • عرض 7 صورة
    الفنانة شيماء سيف
  • عرض 7 صورة
    الفنانة شيماء سيف (5)
  • عرض 7 صورة
    شيماء سيف في مهرجان البحرين السينمائي
  • عرض 7 صورة
    شيماء سيف تؤدي مناسك العمرة في السعودية السنوات الماضية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، على تصريحات الفنانة شيماء سيف خلال لقائها في برنامج "الجديد فن" تقديم الإعلامي نيشان، والمذاع عبر قناة "الجديد"، والتي تحدثت فيه عن رغبتها في ترك الفن وارتداء النقاب أو الحجاب، مؤكدة أنها تفكر في هذه الخطوة منذ فترة وتشعر أنها تأخرت في اتخاذها.

وكتب "منتصر" عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "ما دام هذا الجيل من الفنانات يتعامل مع الفن من منطلق إنه نجاسة وخطيئة وعار وأكل عيش حرام، وينتظرن يوم التطهر منه، ليه دخلوه من الأول".

يُذكر أن آخر مشاركات شيماء سيف الفنية كانت في مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضًا:

وفاة الفنان التركي كانبولات جوركيم أرسلان

عرض فيلم "خروج آمن" للمخرج محمد حماد في مهرجان برلين السينمائي

خالد منتصر شيماء سيف اعتزال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
زووم

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
وزيرة الإسكان تتسلم مهام عملها وتلتقي الموظفين.. وتؤكد: تسريع المشروعات
أخبار العقارات

وزيرة الإسكان تتسلم مهام عملها وتلتقي الموظفين.. وتؤكد: تسريع المشروعات
بسبب قصات الشعر.. استبعاد 31 طالبًا من دخول مدرسة ثانوي في بني سويف
أخبار المحافظات

بسبب قصات الشعر.. استبعاد 31 طالبًا من دخول مدرسة ثانوي في بني سويف
بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا

رمضان 2026.. خالد سلطان يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل أغاني مسلسل "درش"
زووم

رمضان 2026.. خالد سلطان يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل أغاني مسلسل "درش"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء