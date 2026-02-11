3 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية بسقارة

أول تعليق من دفاع "فتاة الأتوبيس" بعد إخلاء سبيل الشاب المتهم بكفالة مالية

تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للتحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار خيري معوض، أجرى المستشار وائل عزت التوني، وتحت إشراف المستشار محمد حامد – وكيل المكتب، اليوم الأربعاء، معاينة شاملة لمقبرة خنتي-كا الأثرية بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية رصد بتاريخ الأحد 5 أكتوبر الماضي ما تداولته المواقع الإخبارية حول سرقة لوحة أثرية حجرية من داخل المقبرة. وعرضت الواقعة على معالي المستشار محمد الشناوي، الذي وجه بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وقد كلفت النيابة الجهة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لفحص الواقعة، والتي رافقت المستشار وائل عزت التوني، بمصاحبة قوة أمنية من شرطة السياحة خلال معاينة المقبرة صباح اليوم.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بالآتي: متابعة صدور كافة تقارير الجهات الفنية الخاصة بالواقعة، ومراجعة وسائل التأمين والحماية للمناطق الأثرية وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، وتكثيف إجراءات التوثيق والتسجيل الأثري لكافة الآثار المصرية، في ضوء توجه الدولة نحو بناء قاعدة بيانات شاملة للآثار.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

