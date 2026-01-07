إعلان

جيهان خليل بإطلالة شتوية.. لماذا اختارت اللون الأحمر؟

كتب : أسماء مرسي

05:25 م 07/01/2026
    جيهان خليل بإطلالة شتوية جذابة
    اعتمدت جيهان مكياجا هادئا بدرجات ألوان النيود

ظهرت الفنانة جيهان خليل، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت جيهان مرتدية "هودي" باللون الأحمر الناري، ونسقت أسفله بنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا هادئا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء أسود، يتناسب مع الإطلالة.

وفقا لموقع "verywellmind"، يساعد اللون الأحمر على جذب الأنظار بسرعة، كما يضفي لمسة من الأناقة والدفء على الإطلالة، ويمنح شعورا بالثقة والجرأة.

كما يُسهم هذا اللون في إبراز ملامح الوجه والبشرة، خاصة عند تنسيقه مع مكياج ناعم.

