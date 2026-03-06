القدس ( أ ب)

تشير صور الأقمار الصناعية وتحليلات الخبراء والمعلومات الصادرة عن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي إلى أن الانفجار الذي أودى بحياة العشرات من الطالبات الإيرانيات في إحدى المدارس، نتج على الأرجح عن غارات جوية أمريكية استهدفت أيضا مجمعاً مجاوراً مرتبطاً بالحرس الثوري التابع للنظام.

واجهت الضربة التي وقعت في يوم 28 فبراير الماضي، التي سجلت أعلى حصيلة قتلى مدنيين منذ بدء الحرب، انتقادات شديدة من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

ووفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، قُتل أكثر من 165 شخصاً، معظمهم من الأطفال، في الانفجار الذي وقع أثناء الساعات الدراسية في مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية.

وتظهر صور الأقمار الصناعية التي التُقطت يوم الأربعاء وراجعتها وكالة "أسوشيتد برس" أن معظم المدرسة الواقعة في مدينة "ميناب" (على بعد حوالي 1100 كيلومتر جنوب شرق طهران) قد تحولت إلى أنقاض، مع وجود فجوة على شكل هلال في سقفها.

ويقول الخبراء إن نمط الأضرار الدقيق والمركز الظاهر في صور الأقمار الصناعية يتفق مع خصائص الغارات الجوية الموجهة.

وقد ألقت إيران باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في الانفجار، في حين لم تعلن أي من الدولتين المسؤولية عنه.

وعند سؤاله عن الضربة التي استهدفت المدرسة خلال إفادة صحفية في البنتاجون يوم الأربعاء، قال وزير الدفاع بيت هيجسيث: "كل ما يمكنني قوله هو أننا نحقق في ذلك. نحن بالطبع لا نستهدف أهدافاً مدنية أبداً، لكننا ننظر في الأمر ونجري تحقيقاً بشأنه".