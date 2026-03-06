احتفى محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بوصوله للهدف رقم 100 في مسيرته بكرة القدم مع مختلف الأندية.

وكان تريزيجيه، سجل هدفا في فوز المارد الأحمر بثلاثية أمس على حساب المقاولون العرب، ليرفع عدد أهدافه مع الأندية إلى الهدف رقم 100 في مسيرته حتى الآن.

تصريحات بعد مباراة المقاولون العرب

وقال تريزيجيه، في فيديو تم نشره عبر الحساب الرسمي للأهلي: "الحمدلله على الفوز على حساب المقاولون، ألف مبروك لجمهور الأهلي العظيم والقادم أفضل بإذن الله".

وأضاف: "سعيد بالوصول للهدف رقم 100 مع الأندية بمسيرتي لكرة القدم، وسعيد أن الهدف رقم 100 جاء مع النادي الأهلي صاحب الفضل الكبير عليا".

أرقام تريزيجيه مع الأهلي هذا الموسم

وعاد محمود تريزيجيه للنادي الأهلي، في يونيو الماضي 2025 قادما من طرابزون سبور التركي، بعد رحلة احترافية استمرت قرابة الـ10 سنوات.

ومنذ عودة صاحب الـ31 عاما للمارد الأحمر، شارك في 24 مباراة بمختلف البطولات، تمكن من تسجيل 14 هدفا وتقديم تمريرة حاسمة.

