عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال إنتاج الذخائر، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

واطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الموقف التنفيذي لما تم تحقيقه من معدلات توريد للذخائر في إطار التعاقدات المبرمة بين شركات الإنتاج الحربي ومختلف الجهات الشريكة.

واستمع الوزير إلى ما استعرضه رؤساء مجالس إدارات الشركات حول الخطط الإنتاجية بالمرحلة المقبلة.

ووجّه "جمبلاط" بأهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في كل مراحل التصنيع، مع مراعاة الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ التعاقدات.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات التابعة، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات شركات الإنتاج الحربي، لتغطي الاحتياجات المحلية والاتجاه إلى التصدير.

