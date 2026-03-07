

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 108 آلاف و268 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 1016 سائقًا، وتبين إيجابية 28 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

ضبط أكثر من 108 آلاف مخالفة مرورية وفحص 1016 سائقًا

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 632 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، وعدم توافر شروط الأمن والمتانة.

كما تم فحص 89 سائقًا، وتبين إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على دراجة نارية لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

