حريق ودخان كثيف يتصاعدان باتجاه مطار مهرآباد في طهران (صور)

رويترز

أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقًا كبيرًا ودخانًا كثيفًا يتصاعدان في العاصمة الإيرانية طهران باتجاه مطار مهرآباد.

وقالت وكالة رويترز إنها تحققت من صحة مقطع الفيديو الذي يوثق المشهد، لكنها لم تتمكن من تحديد تاريخ تصويره بدقة، مشيرة إلى أنها لم تعثر على أي نسخة أقدم للمقطع على الإنترنت قبل 7 مارس.

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بسماع انفجارات في محيط مطار مهرآباد، أحد أكثر مطارات طهران ازدحامًا.