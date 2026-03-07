إعلان

مصرع طفل بعد صدمه قطار ببركة السبع في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:08 ص 07/03/2026

قضبان السكة الحديد

توفي الطفل "سامح م.هـ" متأثرًا بإصاباته بعد أن صدمه قطار، مساء أمس الجمعة، قبل أذان المغرب بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

تفاصيل الحادث

تلقت الجهات المعنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت سيارة إسعاف على الفور إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الطفل إلى مستشفى بركة السبع المركزي في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن حالته الصحية تدهورت بسرعة داخل المستشفى.

إعلان الوفاة

أكد الأطباء وفاة الطفل متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، رغم الجهود المبذولة لإسعافه فور وصوله إلى المستشفى.

جنازة الطفل

شيع الأهالي جثمان الطفل في الساعة 11 مساءً من مسجد الخفايجة بالبر الشرقي بمدينة بركة السبع، وسط مشاعر حزن بين أسرته وسكان المنطقة.

حزن بين الأهالي

سادت حالة من الحزن بين الأهالي الذين تحدثوا عن حسن خلق الطفل وأدبه، مؤكدين أنه كان محبوبًا بين أقرانه وأبناء الحي.

التحقيقات

حررت الجهات المختصة المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

