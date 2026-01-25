سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟

شهدت السوق المحلية زيادة ملحوظة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية، تزامنًا مع تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية منذ مطلع العام الجاري بمكاسب تخطت 19.6%، لتواصل بذلك وتيرة الصعود القوية التي شهدها العام الماضي والتي حققت خلالها ارتفاعًا بنحو 64%.

وخلال تعاملات اليوم، بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56320 جنيهًا، وهو سعر يعكس قيمة الذهب الخالص فقط، مع وجود فوارق طفيفة بين التجار وفقًا للمصنعية.

طفرة غير مسبوقة في شراء السبائك الذهبية

أكد لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الذهب المصري شهد تحولًا جذريًا في طبيعة الطلب، حيث تراجع الإقبال على المشغولات الذهبية إلى نحو 10% فقط من مستوياتها السابقة، وفقًا لبيانات مصلحة الدمغة والموازين، مقابل طفرة غير مسبوقة في شراء السبائك والعملات الذهبية التي تضاعفت كمياتها 10 أضعاف، معتبرة حاليًا المخزن الأكثر أمانًا للقيمة.

وأوضح أن هذا التحول جاء نتيجة انخفاض العائد على الشهادات البنكية من 27% إلى نحو 17%، ما دفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى تحويل مدخراتهم و"تحويشة العمر" إلى ذهب، سعيًا لتحقيق مكاسب رأسمالية، خاصة مع قفزة أسعار المعدن الأصفر التي قاربت 90% خلال عام واحد. وأضاف أن حالة الترقب المسيطرة على حائزي الذهب لموجات صعود جديدة أسهمت في تغيير جذري لخريطة الطلب وسلوكيات المتعاملين.

وخلال تعاملات اليوم، سجلت السبيكة وزن 10 جرامات نحو 80450 جنيهًا، ووصلت سبيكة الأوقية (31.1 جرام) إلى 250199 جنيهًا، بينما بلغت السبيكة وزن 50 جرامًا نحو 402250 جنيهًا.

من جانبه، أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، مع توجه معظم المشترين إلى الادخار والاستثمار، معتبرين الذهب ملاذًا آمنًا في ظل تقلبات الأسواق. وأشار ميلاد إلى أن جميع السبائك في الأسواق موحدة في المواصفات ومختومة رسميًا من مصلحة الدمغة والموازين، ولا تختلف سوى في العلامة التجارية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بداية عام 2025 نحو 3730 جنيهًا، قبل أن يتدرج صعوده على مدار العام ليصل إلى نحو 5885 جنيهًا للجرام بنهاية 2025، ومع بداية العام الجاري واصل ارتفاعه ليصل إلى نحو 6735 جنيهًا للجرام، وهو أعلى مستوى تاريخي للذهب في مصر.

وعلى الصعيد العالمي، افتتحت أسعار الذهب عام 2025 عند 2624 دولارًا للأونصة، قبل أن تصعد إلى نحو 4319 دولارًا للأونصة بنهاية العام، ووصلت في يناير 2026 إلى مستويات قياسية قرب 5247 دولارًا للأونصة.

اقرأ أيضًا:

الذهب يتخطى 5300 دولار للأوقية مسجلًا أعلى مستوى تاريخي عالميًا

الجنيه الذهب يكسر حاجز 56 ألف جنيه ويقفز لمستويات غير مسبوقة