ظهرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أنابيلا مرتدية فستان طويل باللون الفضي، تميز بأنه مزينا بتطريزات فضية لامعة وبتصميم ضيق على الجسم أبرز قوامها.

الفستان من توقيع دار الأزياء "KRISMA Middle East".

اعتمدت مكياجا ناعما وهادئا يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء أسود من خامة الجلد، من توقيع مصمم الأحذية الإيطالي جوزيبي زانوتي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

