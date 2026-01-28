مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

2 0
17:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

إعلان

"‏شيلة من الشاحن".. إبراهيم فايق يعلن موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد

كتب : محمد عبد الهادي

05:52 م 28/01/2026
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس
  • عرض 22 صورة
    إيلتسين كامويس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق حسم النادي الأهلي لصفقة أجنبية جديدة بإتمام التعاقد مع المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش.

ونشر إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": ‏سهلة اهيه.. ‏شيلة من الشاحن.. الاتفاق تم.. كاموش اهلاوي بنسبة ١٠٠ %".

وأضاف فايق: " ‏يعني بكره او الجمعة ييجي مصر، ‏خليك فاكر في حتة تحت السن في الرتوش الأخيرة".

جدير بالذكر أن اللاعب إيلتسين كامويس سجل 17 هدفًا في 29 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي رفقة نادي ترومسو النرويجي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيلتسين كامويس إبراهيم فايق الأهلي المهاجم إيلتسين كامويس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أخبار مصر

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
وصفته بـ "حتة قماش".. تعرف على رحلة أمل حجازي مع الحجاب
زووم

وصفته بـ "حتة قماش".. تعرف على رحلة أمل حجازي مع الحجاب

أبرزهن كيم كارداشيان وأنجلينا جولي.. 7 نجمات تعرضن للخيانة (صور)
زووم

أبرزهن كيم كارداشيان وأنجلينا جولي.. 7 نجمات تعرضن للخيانة (صور)
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
رغم إعلان ويتكوف.. مسؤولون أمريكيون: لا نجري أي محادثات مع إيران حاليًا
شئون عربية و دولية

رغم إعلان ويتكوف.. مسؤولون أمريكيون: لا نجري أي محادثات مع إيران حاليًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون