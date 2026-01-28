"‏شيلة من الشاحن".. إبراهيم فايق يعلن موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق حسم النادي الأهلي لصفقة أجنبية جديدة بإتمام التعاقد مع المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش.

ونشر إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": ‏سهلة اهيه.. ‏شيلة من الشاحن.. الاتفاق تم.. كاموش اهلاوي بنسبة ١٠٠ %".

وأضاف فايق: " ‏يعني بكره او الجمعة ييجي مصر، ‏خليك فاكر في حتة تحت السن في الرتوش الأخيرة".

جدير بالذكر أن اللاعب إيلتسين كامويس سجل 17 هدفًا في 29 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي رفقة نادي ترومسو النرويجي.