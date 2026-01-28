كتب- أحمد عادل:

أصدرت محكمة الطفل، حكمها ضد 3 طالبات في اتهامهن بالاعتداء على الطفلة "كارما" داخل مدرسة خاصة بالقاهرة الجديدة والمعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة طالبات مدرسة التجمع، وقضت بحبس المتهمة الأولى سنة والمتهمة الثانية 6 أشهر، بينما عاقبت المتهمة الثالثة باتخاذ تدابير احترازية ضدها.

وكان دفاع إحدى الطالبات المتهمين في واقعة الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة في القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة طالبات مدرسة التجمع، طلب إعادة عرض المجني عليها على لجنة ثلاثية لإعادة تقييم حالتها الصحية.

وفي وقت سابق، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المحامي ربيع الخلايلي، محامي الطفلة "كارما"، المجني عليها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة طالبات مدرسة التجمع".

وطالب الخلايلي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات الثلاث، مؤكدًا أن الواقعة لا تُعد مشاجرة عابرة، وإنما اعتداءً ممنهجًا من ثلاث طالبات يكبرن موكلته سنًا.

وأوضح دفاع المجني عليها أن الاعتداء أسفر عن إصابة الطفلة بعاهة مستديمة في الأنف، وفق ما ورد بتقرير الطب الشرعي، مشيرًا إلى أنها ما زالت تعاني من اضطرابات نفسية وعزلة اجتماعية نتيجة الحادث.

وكانت نيابة الطفل قد أحالت الطالبات المتهمات -مخلى سبيلهم- إلى محكمة الطفل، لاتهامهن بالاعتداء على "كارما" داخل المدرسة، والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة.

وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرض الطفلة لإصابات بالغة، نتج عنها كسر في عظام الأنف وعاهة مستديمة.