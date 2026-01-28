إعلان

أمريكا: دخلنا في مرحلة جيدة مع الناتو بشأن جرينلاند

كتب : مصراوي

06:56 م 28/01/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة لا تزال تستفيد من حلف شمال الأطلسي "الناتو" لكن لا بد من إعادة تصور الحلف فيما يتعلق بالواجبات.

وأضاف روبيو خلال حديثه أمام الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه يعتقد أن تحالف أمريكا في الناتو ستكون ناجحة في نهاية المطاف، موضحًا "أن حلفاؤنا يفهمون أهمية الحضور الأمريكي في الناتو ولا ناتو من دون الولايات المتحدة".

وأوضح روبيو، أن الولايات المتحدة أكدت حلفائها في الناتو أن أمريكا لا تركز فقط على أوروبا، لافتة إلى أن لديها احتياجات دفاعية في الشطر الغربي وفي منطقة الهندي والهادئ.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "قد نكون الدولة الأغنى في العالم لكننا لا نمتلك موارد غير محدودة ولهذا السبب نحتاج إلى حلفاء وشركاء ليساعدونا في النزاعات حول العالم".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، "أنه حين نعادي أصدقاءنا وحلفاءنا وندفع كندا إلى أحضان الصين فهذا يقوض قدرتنا على مواجهة خصومنا".

وشدد روبيو على ضرورة أن يكون حلفائهم راغبين في الاضطلاع بدور أكبر وقادرين على ذلك، قائلا: "لكن بكل صراحة الكثير منهم لا يقوم ذلك".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الناتو يحتاج إلى إعادة تصور على مستوى القدرات.

وفيما يتعلق بجزيرة جرينلاند، قال وزير الخارجية الأمريكي، "أعتبر أننا في مرحلة جيدة وعقدنا اجتماعات ممتازة مع الأمين العام للناتو".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو شمال الأطلسي جرينلاند الناتو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبرزهن كيم كارداشيان وأنجلينا جولي.. 7 نجمات تعرضن للخيانة (صور)
زووم

أبرزهن كيم كارداشيان وأنجلينا جولي.. 7 نجمات تعرضن للخيانة (صور)
بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
اقتصاد

بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
من مغارات التنقيب إلى البدلة الحمراء.. حكاية "ملك الذهب" التي أثارها سيجار
أخبار المحافظات

من مغارات التنقيب إلى البدلة الحمراء.. حكاية "ملك الذهب" التي أثارها سيجار
"‏شيلة من الشاحن".. إبراهيم فايق يعلن موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد
رياضة عربية وعالمية

"‏شيلة من الشاحن".. إبراهيم فايق يعلن موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون