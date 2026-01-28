أمريكا: دخلنا في مرحلة جيدة مع الناتو بشأن جرينلاند

كتب-عبدالله محمود:

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة لا تزال تستفيد من حلف شمال الأطلسي "الناتو" لكن لا بد من إعادة تصور الحلف فيما يتعلق بالواجبات.

وأضاف روبيو خلال حديثه أمام الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه يعتقد أن تحالف أمريكا في الناتو ستكون ناجحة في نهاية المطاف، موضحًا "أن حلفاؤنا يفهمون أهمية الحضور الأمريكي في الناتو ولا ناتو من دون الولايات المتحدة".

وأوضح روبيو، أن الولايات المتحدة أكدت حلفائها في الناتو أن أمريكا لا تركز فقط على أوروبا، لافتة إلى أن لديها احتياجات دفاعية في الشطر الغربي وفي منطقة الهندي والهادئ.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "قد نكون الدولة الأغنى في العالم لكننا لا نمتلك موارد غير محدودة ولهذا السبب نحتاج إلى حلفاء وشركاء ليساعدونا في النزاعات حول العالم".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، "أنه حين نعادي أصدقاءنا وحلفاءنا وندفع كندا إلى أحضان الصين فهذا يقوض قدرتنا على مواجهة خصومنا".

وشدد روبيو على ضرورة أن يكون حلفائهم راغبين في الاضطلاع بدور أكبر وقادرين على ذلك، قائلا: "لكن بكل صراحة الكثير منهم لا يقوم ذلك".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الناتو يحتاج إلى إعادة تصور على مستوى القدرات.

وفيما يتعلق بجزيرة جرينلاند، قال وزير الخارجية الأمريكي، "أعتبر أننا في مرحلة جيدة وعقدنا اجتماعات ممتازة مع الأمين العام للناتو".