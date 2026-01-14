تألقت المطربة مي فاروق بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي مرتدية "جامبسوت" باللون الأحمر الناري، جاء بقصة ضيقة وصيحة "الأوف شولدر"، ما أبرز أناقتها وأنوثتها.

والتصميم مزود بحزام أسود عند منطقة الخصر، ساهم في إبراز قوامها، إضافة إلى قفازات طويلة باللون الأسود مصنوعة من خامة الجلد، أضفت لمسة أنيقة على الإطلالة.

واعتمدت مي مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون.

بينما اختارت تسريحة الشعر "الويفي" المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة.

وفقا لموقع "verywellmind"، يشير اللون الأحمر في عالم الموضة إلى القوة والثقة والجرأة، ويعد من أكثر الألوان قدرة على لفت الأنظار، كما يمكن تنسيقه مع اللون الأسود كما فعلت المطربة مي فاروق.

