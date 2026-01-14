إعلان

مي فاروق بجامبسوت أنيق.. لماذا اختارت اللون الأحمر؟

كتب : أسماء مرسي

01:15 م 14/01/2026 تعديل في 01:15 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مي فاروق بجامبسوت أنيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت المطربة مي فاروق بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي مرتدية "جامبسوت" باللون الأحمر الناري، جاء بقصة ضيقة وصيحة "الأوف شولدر"، ما أبرز أناقتها وأنوثتها.

والتصميم مزود بحزام أسود عند منطقة الخصر، ساهم في إبراز قوامها، إضافة إلى قفازات طويلة باللون الأسود مصنوعة من خامة الجلد، أضفت لمسة أنيقة على الإطلالة.

واعتمدت مي مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون.

بينما اختارت تسريحة الشعر "الويفي" المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة.

وفقا لموقع "verywellmind"، يشير اللون الأحمر في عالم الموضة إلى القوة والثقة والجرأة، ويعد من أكثر الألوان قدرة على لفت الأنظار، كما يمكن تنسيقه مع اللون الأسود كما فعلت المطربة مي فاروق.

اقرأ أيضا:

المكياج الهادئ يبرز جمالها.. تارا عماد بإطلالة أنثوية جذابة

بسمة بوسيل بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

أية سليم بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقت إطلالتها؟

خطفت الأنظار بإطلالتها.. نرمين الفقي تتألق بالأسود

ملكة جمال العالم 2025 بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

مي فاروق إطلالة مي فاروق إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد من "ألسن سوهاج" على أزمة عدم تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية معيدة
أخبار المحافظات

أول رد من "ألسن سوهاج" على أزمة عدم تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية معيدة
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
رفع الجلسة العامة للبرلمان.. و7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية
أخبار مصر

رفع الجلسة العامة للبرلمان.. و7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور