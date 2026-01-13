بسمة بوسيل بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

ظهرت المطربة بسمة بوسيل بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

أطلت بسمة بفستان طويل باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر وبفتحة ساق جريئة.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان طويل باللون الأبيض منح المطربة بسمة بوسيل مظهرا راقيا وجذابا دون مبالغة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع إكسسوارات بألوان مختلفة.

واعتمدت بسمة مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت بسمة تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون البيج.

وزينت إطلالتها بجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.