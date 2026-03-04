قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن الحقيقة الكاملة بشأن ما يحدث في المنطقة غير متاحة لأي طرف، مشيرًا إلى وجود مخطط استراتيجي بدأ منذ عام 2001 ويتم تنفيذه وفق رؤية محددة، موضحًا أن نشوب الحرب بين إيران وإسرائيل كان متوقعًا حتى لو قدمت طهران كافة التنازلات.

وأضاف " الجلاد" خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تحاول دفع دول الخليج إلى مواجهة مباشرة مع إيران، مؤكدًا أن صبر هذه الدول هو ما يمنع التصعيد حتى الآن، معربًا عن دعمه الكامل لدول الخليج ورفضه لأي انتهاكات.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الولايات المتحدة حشدت قواتها منذ أسابيع، وأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام تأتي ضمن تنفيذ مخططات استراتيجية معقدة، موضحًا أن الهدف الأمريكي يرتكز على استخدام القوة التكنولوجية للضغط على إيران.

وأكد "الجلاد" أن إيران تواجه اختراقًا داخليًا منذ سنوات، مع وجود جواسيس ونظام داخلي هش، وهو ما يفسر دقة الضربات الأمريكية التي أسفرت عن استهداف قادة النظام الإيراني البارزين، متسائلًا عن قدرة إيران على تحمل إطالة أمد الحرب.

وأضاف الإعلامي مجدي الجلاد، أن هناك احتمالية توسع رقعة الصراع لتشمل مناطق أخرى في المنطقة، محذرًا من تداعيات الحرب على المستوى الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضًا:

"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد

مجدي الجلاد: تراجع الوعي بالقضية الفلسطينية أخطر من العدوان نفسه - (فيديو)

مجدي الجلاد: المقاومة تظل الحل العملي في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية - (فيديو)