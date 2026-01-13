المكياج الهادئ يبرز جمالها.. تارا عماد بإطلالة أنثوية جذابة

أطلت الفنانة تارا عماد بإطلالة كاجوال، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت تارا بـ بلوزة بأكمام واسعة باللون البيج مزينة بنقوشات باللون البرتقالي ونسقت معها بنطلون جينز باللون الفاتح.

وبحسب "stylescholars"، المكياج الهادئ يبرز جمال الملامح الطبيعية دون مبالغة، ما يضفي على الإطلالة أنوثة وجاذبية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تارا مكياجا هادئا.

واختارت تارا أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من عدة أساور وسلسلة وخاتم.