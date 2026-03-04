إعلان

مركز تدريب محافظة الإسكندرية يتسلم شهادة "الأيزو"

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:47 م 04/03/2026

تسليم شهادة أيزو لمركز تدريب محافظة الإسكندرية

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مراسم تسلم شهادة اعتماد نظام إدارة المؤسسات التعليمية (ISO 21001:2025) لمركز الإسكندرية للتدريب (ATC)، في إطار تكريس ريادة المحافظة دوليًا في تطوير العمل الإداري والتدريبي.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن فخره بحصول "الذراع التدريبي" للمحافظة على هذا الاعتماد، مؤكدًا أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية.
وأشار "عطية" إلى أن على أن وصول مركز (ATC) لهذا المستوى من الجودة سيعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر كوادر مدربة وفقًا لأحدث النظم العالمية.

تطوير مستمر ومعايير جودة

من جانبها، أوضحت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل جماعي وتطوير مستمر للمنظومة التدريبية، مشيرة إلى سعي المحافظة لتعميم معايير الجودة في كافة قطاعاتها بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".

مراسم تسليم الشهادة

خلال الاحتفالية، قامت الدكتورة إسراء نصار، المدير التنفيذي لشركة UKS Egypte (المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد EGAC)، بتسليم الشهادة للمهندسة إيمان الخولي، مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك، نائب مدير المركز.

شهد اللقاء حضور كل من؛ الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، الدكتور طارق رزق، والمهندس خالد بسيوني، ممثلي شركة Bluebird الاستشارية والمؤهلة للمركز، وسط إشادة واسعة بمستوى التنظيم والتطوير الذي شهده المركز خلال الفترة الماضية.

محافظ الإسكندرية شهادة الأيزو مركز ATC تدريب الإسكندرية جودة التعليم رؤية مصر 2030 تطوير إداري أخبار الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



