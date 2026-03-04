إعلان

حزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية بالمسيرات

كتب : د ب أ

06:48 م 04/03/2026

حزب الله اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت

أعلن حزب الله اللبناني في سلسلة بيانات اليوم الأربعاء، استهدافه لقواعد عسكرية إسرائيلية حيوية بسرب من المسيرات الانقضاضية، شملت قواعد عين شيمر وتل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب)، وحيفا البحرية، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية والضاحية الجنوبية.

كما شملت عمليات الحزب استهداف مقر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وسط إسرائيل، ومقر قيادة المنطقة الشمالية بصلية صواريخ دقيقة، بالإضافة إلى تدمير ناقلة جند ودبابة ميركافا في قرية حولا جنوب لبنان.

في المقابل، يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الإثنين الماضي سلسلة غارات عنيفة ومستمرة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، ومناطق في جنوب لبنان، والبقاع، وجبل لبنان.

وعلى الصعيد السياسي، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني في جلسة طارئة قراراً يقضي بالحظر الفوري لكافة نشاطات "حزب الله" الأمنية والعسكرية باعتبارها خارجة عن القانون، مع حصر عمله في المجال السياسي فقط، معرباً عن إدانته لعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله اللبناني إيران وأمريكا استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجا من الغارات.. مجتبى خامنئي "المرشح الأوفر حظًا" لخلافة والده في إيران
شئون عربية و دولية

نجا من الغارات.. مجتبى خامنئي "المرشح الأوفر حظًا" لخلافة والده في إيران
سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
شئون عربية و دولية

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
أول تعليق من أحمد الجنايني زوج منة شلبي بعد الحلقة الأخيرة لـ "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من أحمد الجنايني زوج منة شلبي بعد الحلقة الأخيرة لـ "صحاب الأرض"

المطرية تستعد للإفطار الجماعي الأشهر في مصر.. 25 صورة من قلب التحضيرات
أخبار وتقارير

المطرية تستعد للإفطار الجماعي الأشهر في مصر.. 25 صورة من قلب التحضيرات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة