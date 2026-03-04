حزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية بالمسيرات

بيروت

أعلن حزب الله اللبناني في سلسلة بيانات اليوم الأربعاء، استهدافه لقواعد عسكرية إسرائيلية حيوية بسرب من المسيرات الانقضاضية، شملت قواعد عين شيمر وتل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب)، وحيفا البحرية، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية والضاحية الجنوبية.

كما شملت عمليات الحزب استهداف مقر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وسط إسرائيل، ومقر قيادة المنطقة الشمالية بصلية صواريخ دقيقة، بالإضافة إلى تدمير ناقلة جند ودبابة ميركافا في قرية حولا جنوب لبنان.

في المقابل، يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الإثنين الماضي سلسلة غارات عنيفة ومستمرة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، ومناطق في جنوب لبنان، والبقاع، وجبل لبنان.

وعلى الصعيد السياسي، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني في جلسة طارئة قراراً يقضي بالحظر الفوري لكافة نشاطات "حزب الله" الأمنية والعسكرية باعتبارها خارجة عن القانون، مع حصر عمله في المجال السياسي فقط، معرباً عن إدانته لعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.