أية سليم بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة أية سليم بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت أية بجاكيت مصنوع من الجلد باللون البني ونسقت أسفله سويت شيرت باللون الرصاصي وبنطلون باللون الأسود.

وبحسب "sheepskinleathers"، يمكن ارتداء الجاكيت البني في الإطلالات اليومية أو الرسمية، كما إنه يتماشى مع اللون الأبيض والبيج والأسود والأزرق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أية مكياجا ناعما وهادئا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح.

أما تسريحة الشعر فاختارت أية أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة باللون الأسود.