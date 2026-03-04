قال مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية، إنه في صباح اليوم الأربعاء، تعرَّضت مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، ولم يترتب على ذلك تسجيل أضرار أو تأثر في الإمدادات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جانبه، قال اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم الذي استهدف مصفاة رأس تنورة تم باستخدام طائرة مسيّرة. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن أضرار بحسب التقديرات الأولية، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت وكالة بلومبرج قد أفادت بأن عمليات تحميل وتصدير النفط من مصفاة رأس تنورة السعودية، وكذلك من ميناء الجعيمة، تسير بشكل طبيعي ووفق الجدول المخطط له، وذلك بعد الحادث الذي تعرضت له المصفاة صباح يوم الإثنين نتيجة اعتراض طائرتين مسيرتين.

وأوضحت الوكالة أن إمدادات النفط للسوق العالمية لم تتأثر بأي توقف.

مصفاة رأس تنورة

وفقاً لبيانات شركة أرامكو السعودية، تمتلك مصفاة رأس تنورة طاقة تكريرية تبلغ 550,000 برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، مما يجعلها واحدة من أكبر المصافي في المملكة. وتُدرج المصفاة ضمن شبكة مرافق أرامكو السعودية، التي تنتج وتورد المنتجات النفطية المكررة والسوائل البترولية، كما تُعد واحدة من مواقع التحميل الرئيسية للشركة داخل المملكة.

ويؤكد إدراجها ضمن قائمة مرافق التحميل الرسمية دورها كمركز تشغيل لوجستي وإنتاجي محوري في سلسلة القيمة النفطية لأرامكو.