إعلان

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية

كتب : وكالات

02:25 م 04/03/2026

شركة أرامكو السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية، إنه في صباح اليوم الأربعاء، تعرَّضت مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، ولم يترتب على ذلك تسجيل أضرار أو تأثر في الإمدادات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جانبه، قال اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم الذي استهدف مصفاة رأس تنورة تم باستخدام طائرة مسيّرة. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن أضرار بحسب التقديرات الأولية، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت وكالة بلومبرج قد أفادت بأن عمليات تحميل وتصدير النفط من مصفاة رأس تنورة السعودية، وكذلك من ميناء الجعيمة، تسير بشكل طبيعي ووفق الجدول المخطط له، وذلك بعد الحادث الذي تعرضت له المصفاة صباح يوم الإثنين نتيجة اعتراض طائرتين مسيرتين.

وأوضحت الوكالة أن إمدادات النفط للسوق العالمية لم تتأثر بأي توقف.

download_11zon

مصفاة رأس تنورة

وفقاً لبيانات شركة أرامكو السعودية، تمتلك مصفاة رأس تنورة طاقة تكريرية تبلغ 550,000 برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، مما يجعلها واحدة من أكبر المصافي في المملكة. وتُدرج المصفاة ضمن شبكة مرافق أرامكو السعودية، التي تنتج وتورد المنتجات النفطية المكررة والسوائل البترولية، كما تُعد واحدة من مواقع التحميل الرئيسية للشركة داخل المملكة.

ويؤكد إدراجها ضمن قائمة مرافق التحميل الرسمية دورها كمركز تشغيل لوجستي وإنتاجي محوري في سلسلة القيمة النفطية لأرامكو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة أرامكو السعودية إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج شركة أرامكو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
دراما و تليفزيون

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
جنايات دمنهور لسائق اعتدى على طفلة: استعيدوا ذاكرة الأخلاق قبل ضياع الهوية
أخبار المحافظات

جنايات دمنهور لسائق اعتدى على طفلة: استعيدوا ذاكرة الأخلاق قبل ضياع الهوية
سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
شئون عربية و دولية

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة