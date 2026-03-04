إعلان

نجا من الغارات.. مجتبى خامنئي "المرشح الأوفر حظًا" لخلافة والده في إيران

كتب : مصطفى الشاعر

06:26 م 04/03/2026

علي خامنئي

كشفت مصادر إيرانية لـ "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن نجاة مجتبى خامنئي (56 عاما)، نجل الزعيم الإيراني الراحل، من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت والده وأسفرت عن مقتله، مؤكدة أنه "لم يكن في طهران" وقت الهجوم الذي أودى أيضا بحياة والدته وشقيقه وقادة عسكريين.

مجلس الخبراء يقترب من القرار

في تحرك متسارع، أعلن مجلس الخبراء الإيراني أن اختيار "المرشح الجديد" سيتم في أقرب فرصة رغم ظروف الحرب.

وقال عضو المجلس آية الله أحمد خاتمي: "نحن على وشك التوصل لقرار، والمرشحون تم تحديدهم بالفعل"، دون الكشف عن الأسماء بشكل رسمي حتى الآن.

صراع الخلافة: مجتبى وحفيد الخميني

تُشير التقارير إلى أن "مجتبى خامنئي هو المرشح الأوفر حظا" نظرا لنفوذه القوي في الأجهزة الأمنية، فيما يُبرز اسم حسن خميني (حفيد مؤسس الجمهورية) كمنافس من التيار الإصلاحي، إلا أن اختيار مجتبى سيوجّه رسالة باستمرار قبضة "المتشددين" على الحكم.

وعيد إسرائيلي بالتصفية

من جانبه، وجّه وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديدا مباشرا لأي خليفة محتمل، قائلا: "كل قائد يُعيّنه النظام الإيراني سيكون هدفا واضحا للتصفية"، مشددا على أن ملاحقة القادة الجدد ستستمر "لا يهم اسمه أو مكان اختبائه".

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

آية الله علي خامنئي مجتبى خامنئي قيادة إيران مقتل خامنئي إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران

