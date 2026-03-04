إعلان

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس

كتب : عمرو صالح

07:05 م 04/03/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها إنه من المتوقع ارتفاع قيم درجات الحرارة من 2 إلى 4 درجات مئوية، ويسود طقس مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل، مع تكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد.

كما توقعت ظهور شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، تبدأ من الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى 9 صباحًا، وتغطي مناطق واسعة من شمال البلاد، بما يشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع احتمالية أن تكون كثافتها عالية في بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى توقع ظهور سحب منخفضة على بعض مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة ومدن القناة، وقد تتسبب في هطول رذاذ خفيف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس طقس الغد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من أحمد الجنايني زوج منة شلبي بعد الحلقة الأخيرة لـ "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من أحمد الجنايني زوج منة شلبي بعد الحلقة الأخيرة لـ "صحاب الأرض"

المطرية تستعد للإفطار الجماعي الأشهر في مصر.. 25 صورة من قلب التحضيرات
أخبار وتقارير

المطرية تستعد للإفطار الجماعي الأشهر في مصر.. 25 صورة من قلب التحضيرات
"لا يُمثلوننا".. تحرك عاجل من الجيش السوداني ضد مسلحين هتفوا لحرب الخليج
شئون عربية و دولية

"لا يُمثلوننا".. تحرك عاجل من الجيش السوداني ضد مسلحين هتفوا لحرب الخليج
بعد تصاعد الأحداث.. رسالة مهمة من شيخ الأزهر للعرب والمسلمين
مصراوى TV

بعد تصاعد الأحداث.. رسالة مهمة من شيخ الأزهر للعرب والمسلمين
"لا يعرف الفوز".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد الغازي
رياضة محلية

"لا يعرف الفوز".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد الغازي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة