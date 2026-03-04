كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها إنه من المتوقع ارتفاع قيم درجات الحرارة من 2 إلى 4 درجات مئوية، ويسود طقس مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل، مع تكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد.

كما توقعت ظهور شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، تبدأ من الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى 9 صباحًا، وتغطي مناطق واسعة من شمال البلاد، بما يشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع احتمالية أن تكون كثافتها عالية في بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى توقع ظهور سحب منخفضة على بعض مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة ومدن القناة، وقد تتسبب في هطول رذاذ خفيف.