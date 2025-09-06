بريق ساحر.. أجمل مجوهرات نجمات مهرجان فينيسيا 2025

كتبت- نرمين ضيف الله:

في قلب مدينة البندقية الساحرة، انتقل مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2025 من مجرد منصة سينمائية إلى عرض فخامة متكامل، من بينها المجوهرات التي أخذت مكانه بين الأضواء.

على السجادة الحمراء، تألّقت النجمات بأحجار كريمة خلّابة أضافت لمسة من الرقي والفخامة وفيما يلي أبرز هذه الإطلالات وفقا لموقعي "IndiaTimes" و"Vanity Fair".

جوليا روبرتس

اختارت النجمة جوليا روبرتس فستانًا أزرق غامق من Atelier Versace، ورافقته قطع فاخرة من مجوهرات Chopard أقراط متدلية وزواج من السوار، تجاوز مجموعها 100 قيراط من الماس والياقوت، مضفية على إطلالتها لمسة لا تُقاوم من التألق.

رالي كيلوج نجمة مع لؤلؤة كارتييه النادرة

خطفت رايلي كيلوج الأنظار برقّة وبأسلوبٍ راقٍ، حيث اعتمدت طقم من Chloé فريد التصميم، مع عقد كارتييه "Cafayate" الذي صُنع بدقة استغرقت 1,460 ساعة، وتزيّنه أوبالات وزمرد ملون من وادي Umba، ما منحها بريقًا لا يُضاهى على السجادة.

كيت بلانشيت

غابت عن التجريب، لكن كيت بلانشيت عادت بفستان أسود راقٍ من Armani Privé كانت قد ارتدته سابقًا.

ما زال الفستان ينبض بالكمال، مع تفاصيل متقنة عند العنق من فصوص المجوهرات، وأسلوب فريد حافظ على جاذبيته الخالدة، مما أبرز أناقة خفية مستدامة

كلوي سيفيني

أطلت كلوي سيفيني على السجادة الحمراء لدعم مشروعها الجديد " بعد الصيد" ، الذي عُرض لأول مرة خارج المسابقة في مهرجان كان السينمائي السنوي.

وبتنسيق أوستن تيرنر، أذهلت سيفيني الحضور بإطلالة من الدانتيل الأسود من سان لوران، ومجوهرات من تيفاني آند كو، بما في ذلك عقد من البلاتين والألماس الطبيعي، بوزن إجمالي يزيد عن 79 قيراطًا.

ولإكمال إطلالتها، أضافت زوجًا من أقراط الألماس عيار 17 قيراطًا وخاتم كوكتيل من الألماس عيار 10 قيراطات لإضفاء لمسة من التألق.

شايلين وودلي ترتدي مجوهرات بولغاري

وصلت شايلين وودلي إلى السجادة الحمراء في البندقية وهي ترتدي فستانًا أسود صغيرًا كلاسيكيًا وأقراطًا من الألماس وقلادة Bulgari Serpenti High Jewelry الرائعة التي تتميز بالألماس الطبيعي وحجر الياقوت المركزي الذي يتوج رأس الثعبان.

جريتا جيرفيج

حضرت جريتا جيرفيج عرض فيلم زوجها نوح باومباخ الجديد، جاي كيلي، خلال مهرجان البندقية السينمائي 2025.

وارتدت فستانًا أسودًا مخصصًا من رودارتي مفتوح الكتف ومجوهرات من بوميلاتو، بما في ذلك قلادة كاتين المصنوعة من سلسلة الماس وخاتم كاتين المصنوع من الماس المطابق، من تصميم كارلا ويلش

