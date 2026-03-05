موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه



شهد سوق السيارات المصري، أمس الأربعاء، موجة من الارتفاع بأسعار السيارات الجديدة والتي طالت نحو 14 سيارة جديدة، وذلك للمرة الأولى بعد أكثر من عام من التراجعات المتتالية التي شهدها السوق المحلي.

وجاءت الزيادات الجديدة بعد فترة طويلة من انخفاض الأسعار استمرت لأكثر من عام، مدفوعة في وقت سابق بتحسن المعروض واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتنوعت السيارات التي ارتفعت أسعارها ما بين طرازات سيدان وكروس أوفر وSUV، وتراوحت الزيادة بين 15 إلى 100 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

وفي التقرير التالي نستعرض السيارات التي ارتفعت أسعارها:

Li6 Pro



ارتفعت أسعار Li6 Pro الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه وأصبحت تباع بسعر رسمي يبدأ من 2.500.000 جنيه.



Li 7 Ultra

ارتفعت أسعار L7 ULTRA الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه وأصبحت تبدأ أسعارها من 3 مليون و100 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 3 مليون و600 ألف جنيه.



Li 9 Ultra



ارتفعت أسعار Li 9 Ultra الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه، وأصبحت تباع بسعر رسمي 4 مليون 350 ألف جنيه.



ديبال S05



ارتفعت أسعار ديبال SO5 الجديدة بقيمة 65 ألأف جنيه ، وأصبحت تبدأ من مليون و490.000 جنيه بدلًا من مليون و450.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ومليون 640.000 جنيه بدلًا من مليون و600.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.



ديبال SO7



ارتفعت أسعار ديبال SO7 الجديدة بقيمة 40 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و840.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV مقابل مليون و800.000 جنيه سابقًا، ومليون و940.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية بعد أن كان سعرها السابق مليون و900.000 جنيه.



ديبال G318



ارتفعت أسعار ديبال G318 الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و800 ألف جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بمليون و950 ألف جنيه.



أريزو 5 فيس ليفت



ارتفعت أسعار أريزو 5 فيس ليفت الجديدة بقيمة 15 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من بسعر 680 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي MT، الفئة Basic سعرها الرسمي 715 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة Comfort بسعر 755,000 جنيه.



شيري تيجو 4 برو



ارتفعت أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2026 المجمعة في مصر بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 895 ألف جنيه للفئة كمفورت المزودة بناقل حركة CVT، والفئة لاكجري سعرها الرسمي 935 ألف جنيه، أما فئة لاكجري تربو تباع بمليون جنيه.



تيجو 7 برو ماكس



ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 برو المستوردة بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون 200 ألف جنيه للفئة كمفورت، ومليون 300 ألف جنيه للفئة لاكجري الأعلى تجهيزًا.



شيري تيجو 7



ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 الـSUV المتوسطة محلية الصنع موديل 2026 بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 950 ألف جنيه للفئة كمفورت ذات ناقل الحركة المزدوج، والفئة لاكجري بمليون 20 آلف جنيه.



أريزو 6 GT



ارتفعت أسعار أريزو 6 GT الجديدة المجمعة محليًا بفئتين من التجهيزات بقيمة 30 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 870 ألف جنيه للفئة الأولى 930 ألف جنيه للفئة الثانية عالية التجهيز.



تيجو 8 برو ماكس



ارتفعت أسعار سيارة تيجو 8 برو ماكس موديل 2026 المستوردة بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون 450 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة فلاج شيب مليون 550 ألف جنيه.



شانجان EADO



أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، ارتفاع أسعار السيارة EADO سيدان العائلية المدمجة موديل 2026 بقيمة 25 ألف جنيه بالسوق المحلي.



تقدم EADO لعملاء السوق المصري بفئتين من التجهيزات يبلغ سعر الفئة Elite الأولى 774.900 جنيه، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا 724.900 جنيه.



هيونداي إلنترا AD



أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن أول زيادة سعرية بالعام 2026 بأسعار سيارتها هيونداي إلنترا AD المجمعة محليًا بقيمة تتراوح بين 25 إلى 26 ألف جنيه خلال مارس الجاري.



تقدم هيونداي إلنترا AD بثلاث فئات من التجهيزات بعد الزيادة بأسعار رسمية تبدأ من 925 ألف جنيه للفئة Smart، والفئة Modern الثانية بمليون و15 ألف جنيه، أما الفئة sunroof Modern سعرها مليون 25 ألف جنيه، والفئة Topline الأعلى تجهيزًا بمليون 120 ألف جنيه.