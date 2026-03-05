وجه رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، انتقادات لاذعة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متسائلاً عن مبرراته لإشعال الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الحبتور، الذي يُنظر له باعتباره أحد أقوى رجال الأعمال في المنطقة، عبر حسابه على فيسبوك: "الرئيس دونالد ترامب.. سؤال مباشر: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع ‫إيران‬؟ وعلى أي أساس اتخذت هذا القرار الخطير؟".

ومضى قائلًا: "هل حسبتَ الأضرار الجانبية قبل أن تضغط على الزناد؟ وهل فكّرت أن أول من سيتضرر من هذا التصعيد هي دول المنطقة!.. من حق شعوب هذه المنطقة أن تسأل أيضًا: هل كان هذا قرارك وحدك؟ أم جاء نتيجة ضغوط من ‫نتنياهو‬ وحكومته؟".

واعتبر الحبتور أن ترامب وضع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية "في قلب خطرٍ لم تختَرْه"، مضيفًا: "الحمد لله، نحن أقوياء وقادرون على الدفاع عن أنفسنا، ولدينا جيوش ودفاعات تحمي أوطاننا، لكن السؤال يبقى: من سمح لك بأن تحول منطقتنا لساحة حرب؟".

وأشار إلى أنه "قبل أن يجف الحبر على مبادرة مجلس السلام التي أعلنتم عنها باسم السلام والاستقرار، نجد أنفسنا أمام تصعيد عسكري يعرّض المنطقة كلها للخطر.. فأين ذهبت تلك المبادرات؟ وما مصير التعهدات التي قُدِّمت باسم السلام؟".

وأوضح الحبتور أن "معظم التمويل الذي طرح في تلك المبادرات جاء من دول المنطقة نفسها، ومن دول خليجية عربية ساهمت بمليارات الدولارات على أساس دعم الاستقرار والتنمية، ومن حق هذه الدول أن تسأل اليوم: أين ذهبت هذه الأموال؟ وهل نحن نمول مبادرات سلام أم نمول حربًا تُعرّضنا للخطر؟".

وأكمل الحبتور رسالته لترامب قائلًا: "الأخطر من ذلك، أن قرارك لا يهدد شعوب المنطقة فقط، بل يصل أيضًا للشعب الأمريكي الذي وعدته بالسلام والرخاء، وها هو اليوم يجد نفسه في حرب يتم تمويلها من أمواله وضرائبه، إذ تتراوح تكلفتها وفقًا لمعهد السياسات (IPS) بين 40-65 مليار دولار للعمليات العسكرية المباشرة، وقد تصل إلى 210 مليار دولار شاملة التأثيرات الاقتصادية والخسائر غير المباشرة إذا استمرت أربع إلى خمس أسابيع، بل وصل الأمر إلى التضحية بالأمريكيين أنفسهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل".

واعتبر أن الرئيس الأمريكي خالف وعده للناخبين بعدم التورط في الحروب، والاهتمام بأمريكا فقط.