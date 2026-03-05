إعلان

محافظ الفيوم يُحيل رئيس قرية قصر رشوان والسكرتير للتحقيق

كتب : حسين فتحي

05:40 م 05/03/2026
    محافظ الفيوم
    محافظ الفيوم داخل مكتب تموين قصر رشوان
    محافظ الفيوم خلال مروره على قرية قصر رشوان
    محافظ الفيوم خلال متابعته للوحدة الصحية بقصر رشوان

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، كل من رئيس القرية والسكرتير إلى التحقيق وذلك بسبب الإهمال وسوء مستوى النظافة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية المفاجئة للمحافظ بقرية قصر رشوان، التابعة لمركز طامية، لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات، والوقوف على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية الحكومية بالقرية.

شملت الجولة، تفقد عدد من الشوارع، ومجمع خدمات القرية، وقرر محافظ الفيوم إحالة كل من رئيس قرية قصر رشوان، وسكرتير القرية، للتحقيق، نظراً لتدني مستوى النظافة العامة، ورصد مظاهر من الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية المنوطة بهما.

كما أشاد المحافظ بانتظام العمل بالوحدة الصحية، ومركز خدمة المواطنين التابع لمديرية التموين، وتواجد الأطقم الطبية والإدارية، مثمناً جهود العاملين في هذين القطاعين الحيويين لتقديم خدمة تليق بالمواطنين.

وفي لفتة إنسانية، أدار "غنيم" حواراً إنسانياً مع عدد من أهالي القرية، واستمع لمطالبهم وشكاواهم، كما استطلع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم، مشدداً أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مسئول.

وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء، وجه محافظ الفيوم بتشكيل حملة من مديرية الطب البيطري للتفتيش على محال الجزارة بالقرية، والتأكد من جودة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتباع الاشتراطات الصحية اللازمة.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار الجولات المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لضبط الأداء وتطوير منظومة الخدمات العامة بصفة مستمرة، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي مسئول يقصر في خدمة المواطنين أو يحيد عن معايير الانضباط الإداري.

