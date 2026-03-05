لقى رجل في العقد الخامس من العمر مصرعه، اليوم الخميس، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من محطة قطار قويسنا، ما أثار حالة من الصدمة بين الأهالي المتواجدين بمحيط الحادث.



أبلغ الأهالي مرفق الإسعاف فور وقوع الحادث، وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، إلا أن الرجل كان قد توفاه الله قبل نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته جراء الاصطدام.

كشف مصدر مسؤول بمستشفى قويسنا المركزي، لموقع مصراوي، أن الرجل وصل إلى المستشفى متوفى نتيجة الاصطدام بالقطار، وجرى إيداع الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

حررت الجهات المختصة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، ووجهت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض الجثمان إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.