قيمة التداولات بالبورصة تنخفض 27% إلى 531 مليار جنيه في أسبوع

كتب : ميريت نادي

04:51 م 05/03/2026

البورصة المصرية - أرشيفية

انخفض إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 27% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 531.8 مليار جنيه بعدد نحو 7 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 768 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.45%، ليغلق عند مستوي 47516 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوي 12245 نقطة.

وهبط مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوي 17259 نقطة.

البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية

