افتتح وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، ومحافظ الإسكندرية، المهندس أيمن عطية، اليوم الخميس، حمام السباحة الجديد الذي يحمل اسم الكابتن "نبيل الشاذلي" بالنادي الأولمبي المصري، وذلك ضمن جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير وتحديث المنشآت الرياضية بمحافظة الإسكندرية.

تطوير البنية التحتية والمنشآت المائية

شهدت الجولة تفقد عدد من المنشآت الرياضية والخدمية المطورة بالنادي برئاسة الكابتن ناصر الشاذلي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن الوزارة تضع تطوير المنشآت المائية على رأس أولوياتها لإعداد أبطالًا قادرين على المنافسة دوليًا، مشددًا على توفير بيئة احترافية لاكتشاف المواهب.



الإسكندرية منجم للأبطال والرياضيين

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، المهندس أيمن عطية، دعمه الكامل لمشروعات التطوير داخل النادي الأولمبي باعتباره ناديًا تاريخيًا يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين.

وأوضح عطية أن أي استثمار داخل الأندية يجب أن يوجه لخدمة النشاط الرياضي والأعضاء دون المساس بالبنية الأساسية، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك تاريخًا حافلًا بالأبطال وتستحق منشآت تواكب المعايير الحديثة.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لرفع كفاءة كافة الأندية السكندرية بما يليق بمكانة المحافظة الرائدة رياضيًا.



حضر الجولة النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتورة ماجدة الهلباوي، نائب رئيس النادي، والكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وأعضاء مجلس إدارة النادي العريق.