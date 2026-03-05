إعلان

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان حمام سباحة بالنادي الأولمبي

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:32 م 05/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان حمام سباحة بالنادي الأولمبي2
  • عرض 3 صورة
    وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان حمام سباحة بالنادي الأولمبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، ومحافظ الإسكندرية، المهندس أيمن عطية، اليوم الخميس، حمام السباحة الجديد الذي يحمل اسم الكابتن "نبيل الشاذلي" بالنادي الأولمبي المصري، وذلك ضمن جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير وتحديث المنشآت الرياضية بمحافظة الإسكندرية.

تطوير البنية التحتية والمنشآت المائية

شهدت الجولة تفقد عدد من المنشآت الرياضية والخدمية المطورة بالنادي برئاسة الكابتن ناصر الشاذلي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن الوزارة تضع تطوير المنشآت المائية على رأس أولوياتها لإعداد أبطالًا قادرين على المنافسة دوليًا، مشددًا على توفير بيئة احترافية لاكتشاف المواهب.


الإسكندرية منجم للأبطال والرياضيين

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، المهندس أيمن عطية، دعمه الكامل لمشروعات التطوير داخل النادي الأولمبي باعتباره ناديًا تاريخيًا يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين.

وأوضح عطية أن أي استثمار داخل الأندية يجب أن يوجه لخدمة النشاط الرياضي والأعضاء دون المساس بالبنية الأساسية، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك تاريخًا حافلًا بالأبطال وتستحق منشآت تواكب المعايير الحديثة.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لرفع كفاءة كافة الأندية السكندرية بما يليق بمكانة المحافظة الرائدة رياضيًا.


حضر الجولة النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتورة ماجدة الهلباوي، نائب رئيس النادي، والكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وأعضاء مجلس إدارة النادي العريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل محافظ الإسكندرية أيمن عطية النادي الأولمبي نبيل الشاذلي ناصر الشاذلي حمام سباحة أخبار الإسكندرية تطوير الأندية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
"إيه البدلة دي تحس داخل يقرا العداد".. رامز جلال يسخر من ملابس صالح أبو
دراما و تليفزيون

"إيه البدلة دي تحس داخل يقرا العداد".. رامز جلال يسخر من ملابس صالح أبو
دايما على بعض نسند.. "عم سامح" من فطار المطرية: مفيش فرق بين مسلم ومسيحي
فيديوهات رمضان

دايما على بعض نسند.. "عم سامح" من فطار المطرية: مفيش فرق بين مسلم ومسيحي
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
شئون عربية و دولية

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور