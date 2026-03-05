مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : هند عواد

01:40 م 05/03/2026 تعديل في 01:43 م

جماهير الأهلي خلال مباراة زد (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بإيقاف الجماهير مباراتين.

كاف يعاقب الأهلي

أخطرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي، بمنع حضور جماهيره في المباراتين القادمتين بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار بيان الأهلي إلى أن المباراة الثانية ستكون مع إيقاف التنفيذ، وتوقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر.

وأوضح بيان الأهلي، أن العقوبة جاءت لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات، وستتخذ الشئون القانونية بالنادي ما يلزم تجاه هذه القرارات.

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه الترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الترجي التونسي يعلن مواجهة الأهلي في القاهرة من دون جماهير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي الجيش الملكي المغربي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
دايما على بعض نسند.. "عم سامح" من فطار المطرية: مفيش فرق بين مسلم ومسيحي
فيديوهات رمضان

دايما على بعض نسند.. "عم سامح" من فطار المطرية: مفيش فرق بين مسلم ومسيحي
حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
حوادث وقضايا

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
شئون عربية و دولية

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور