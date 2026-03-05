عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بإيقاف الجماهير مباراتين.

كاف يعاقب الأهلي

أخطرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي، بمنع حضور جماهيره في المباراتين القادمتين بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار بيان الأهلي إلى أن المباراة الثانية ستكون مع إيقاف التنفيذ، وتوقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر.

وأوضح بيان الأهلي، أن العقوبة جاءت لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات، وستتخذ الشئون القانونية بالنادي ما يلزم تجاه هذه القرارات.

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه الترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

