هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا

كتب : محمد خيري

01:25 م 05/03/2026

كأس العالم 2026

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، من الأنباء المتداولة بشأن إمكانية تأجيل كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو المقبل في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب الصحيفة، نقلًا عن مصادر داخل الاتحاد الدولي، فإنه رغم التعقيدات السياسية والتوترات الجيوسياسية، لا يزال "فيفا" متمسكًا بإقامة البطولة في موعدها المحدد، ولا توجد نية لتأجيلها حتى الآن.

رفض تأشيرات بعض مسؤولي الاتحاد الإيراني

وأشارت إلى أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة أثار بعض التعقيدات، خاصة بعد فرض قيود على دخول المواطنين الإيرانيين إلى الأراضي الأمريكية، مع استثناء أعضاء المنتخب وبعض أفراد الطاقم الفني. كما تم رفض تأشيرات بعض مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم، من بينهم مهدي تاج، لحضور مراسم قرعة البطولة التي أُقيمت في واشنطن ديسمبر الماضي.

وأضاف التقرير أن "فيفا" يراقب تطورات الأوضاع في إيران عن كثب، وفي حال حدوث أي مستجدات قد تؤثر على مشاركة المنتخب الإيراني، فإن كلاً من العراق والإمارات العربية المتحدة، يُعدان من أبرز المرشحين للاستفادة حال انسحاب إيران من النهائيات.

ومع ذلك، تؤكد المصادر أن الاتجاه الحالي داخل "فيفا" هو استكمال الاستعدادات بشكل طبيعي، مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن للبطولة.

كأس العالم 2026 إيران أمريكا

