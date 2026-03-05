إعلان

محافظ السويس يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء

كتب : حسام الدين أحمد

05:26 م 05/03/2026

اللواء هاني رشاد محافظ السويس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، قراراً رسمياً بإجراء حركة تنقلات وتكليفات داخلية لرؤساء الأحياء بالمحافظة، لتطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة تكليف العميد محمد خيري رئيساً لحي الأربعين، ويحل مكانه رئيسا لحي فيصل المهندسة جهاد أحمد رئيس حي الأربعين السابقة.

كما كلف المحافظ اللواء هشام همام العمل رئيساً لحي عتاقة، ليترك حي الجناين ويتولى العمل خلفا له المحاسب محمد عبدالله رئيساً لحي الجناين، بينما بقى العميد أحمد علاء رئيس حي السويس في منصبه.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة التواجد الميداني المستمر بين المواطنين، وسرعة الاستجابة للشكاوى، إذ تتطلب المرحلة القادمة العمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية في كافة أحياء المحافظة.

تأتي حركة التنقلات لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية ووضع الكوادر المناسبة في المواقع التي تخدم الصالح العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ السويس حركة تنقلات فيصل التنمية المحلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
رمضان ستايل

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
صور.. فلسطين في قلب إفطار المطرية وسط فرحة الأهالي
أخبار وتقارير

صور.. فلسطين في قلب إفطار المطرية وسط فرحة الأهالي
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
شئون عربية و دولية

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور