أصدر اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، قراراً رسمياً بإجراء حركة تنقلات وتكليفات داخلية لرؤساء الأحياء بالمحافظة، لتطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة تكليف العميد محمد خيري رئيساً لحي الأربعين، ويحل مكانه رئيسا لحي فيصل المهندسة جهاد أحمد رئيس حي الأربعين السابقة.

كما كلف المحافظ اللواء هشام همام العمل رئيساً لحي عتاقة، ليترك حي الجناين ويتولى العمل خلفا له المحاسب محمد عبدالله رئيساً لحي الجناين، بينما بقى العميد أحمد علاء رئيس حي السويس في منصبه.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة التواجد الميداني المستمر بين المواطنين، وسرعة الاستجابة للشكاوى، إذ تتطلب المرحلة القادمة العمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية في كافة أحياء المحافظة.

تأتي حركة التنقلات لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية ووضع الكوادر المناسبة في المواقع التي تخدم الصالح العام.