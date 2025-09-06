هيفاء وهبي بجمبسوت شفاف.. 20 صورة لـ إطلالات النجمات في حفلات صيف 2025

كتبت- شيماء مرسي

خطفت بعض النجمات الأنظار إليها بإطلالاتهن الجريئة وأحيانا الغير مناسبة في حفلات صيف 2025، وتنوعت الإطلالات بين الفساتين القصيرة أو الطويلة أو الشفافة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم 20 صورة لـ إطلالات النجمات في حفلات صيف 2025.

ميريام فارس

أطلت المطربة ميريام بفستان قصير فوق الركبة باللون البنفسجي الداكن، تميز بتصميمه الجريء، وجاء الجزء العلوي من الفستان بقصة كورسيه مصنوعة من الدانتيل مع أجزاء جلدية، ومن أسفل بقصة "الشراشيب.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة ميريام ووصف الفستان بأنه يشبه "قميص النوم".

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"إنستجرام"، قال: "إطلالة ملكة المسرح النجمة العالمية ميريام فارس بحفلها بالسويد، بما أنها نجمة عالمية، لا يصح أن تكون إطلالتها تشبه قميص النوم".

وأضاف: "رغم الجدل حول إطلالتها، إلا أن أدائها الاستعراضي وقدرتها على إشعال المسرح لا تزال تُميزها بين نجمات الوطن العربي، فهي تعرف كيف تجذب الأضواء، فنانة استعراضية بامتياز، بس اللوك نو كومنت".

إليسا

اختارت إليسا الظهور بفستان طويل باللون الأبيض بأكمام قصيرة منفوخة، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقد وعدة أساور وخاتم.

علق إيلي حنا على إطلالة إليسا بطريقة ساخرة، حيث قال: "لن أكرر الكلام المعتاد عن أن إليسا جميلة وما إلى ذلك، لكن باختصار، الفستان يشبه الستارة".

نانسي عجرم

تألقت نانسي بفستان طويل باللون البيبي بلو بصيحة الـ "cut-out" ويتميز بأنه يكشف جزء من الخصر مع فتحة صدر على شكل حرف V، ونسقت مع فستانها مجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقد وعدة أساور، وخاتم وحلق.

قال حنا: "فستانها "عادي جدًا" ويشبه فساتين حفلات التخرج.

وأضاف حنا: "تصميم الفستان غير مناسب لفنانة كبيرة بحجم نانسي تظهر به في حفل كبير".

وانتقد إيلي تسريحة شعرها وأوضح بأنه متأكد أنها قامت بتصفيف شعرها بنفسها.

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بجمبسوت جريء وشفاف باللون الأسود مزينا بالتطريزات بالكامل ومكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا.

أصالة

ارتدت المطربة أصالة فستان طويل باللون الأزرق بقصة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها حزام باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا>

وأشار ناقد الموضة إيلي حنا إن تصميم ولون الفستان مناسب لأصالة جدا.

وأوضح حنا: "تصميم الفستان جيد، لكن أصالة محتاجة أن تنوع وتغير في إطلالتها لمنع التكرار، وأعطي الإطلالة 8 من 10".