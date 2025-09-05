نورهان منصور تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ولمسة روج أحمر جريئة

كتبت - نرمين ضيف الله:

تألقت الفنانة نورهان منصور بفستان أسود طويل بتصميم حمالة، أبرز أناقتها وأنوثتها بأسلوب راقٍ وبسيط في آن واحد.

الفستان جاء بقصة انسيابية تعكس جاذبية اللون الأسود الكلاسيكي.

واعتمادها روج أحمر يمنح مظهرها لمسة جرأة وفخامة.

تركت الإكسسوارات في حدها الأدنى لتسمح للفستان والماكياج بأن يكونا محور الإطلالة.

دلالات الإطلالة وفق مجلات الموضة العالمية:

اللون الأسود:

يرمز إلى الفخامة والقوة والثقة بالنفس.

من أكثر الألوان التي تمنح إطلالة خالدة وعصرية في الوقت نفسه.

الروج الأحمر: يعكس الجرأة والحضور القوي، ويرتبط في ثقافة الموضة بالأنوثة الكلاسيكية والجاذبية اللافتة.