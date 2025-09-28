جيسيكا حسام بإطلالة جذابة.. كيف نسقت اللوك؟

نورهان منصور بفستان جريء في أحدث ظهور

ظهرت الفنانة جيسيكا حسام بإطلالة جذابة، وذلك خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

أطلت جيسيكا مرتدية فستان طويل مزيج من اللونين الأبيض والأسود بقصة واسعة من أسفل.

جاء الفستان من تنسيق الاستايلست عمر عبد الغني، ومن توقيع مصمم الأزياء ميرنا جوهري.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، يتناسب مع لون بشرتها.

كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة حلق، وأسورة، وخاتم من الماركة الشهيرة "siranjewelry".

