أنغام تتألق بفستان قوس قزح لامع- سر اختيار اللوك

شاركت النجمة أنغام محبيها عبر حسابها على إنستجرام صورًا جديدة خطفت بها الأنظار.

حيث تألقت بفستان سهرة سوارية لامع ممزوج بالعديد من الألوان المتداخلة التي تعكس إشراقة قوس قزح.

جاء الفستان بتصميم كب طويل دون حمالات، ما أبرز أناقتها وأنوثتها بأسلوب راقٍ وعصري في الوقت نفسه.

دلالات الإطلالة وفق صحف عالمية مثل فوج:

تعكس هذه الإطلالة شخصية أنغام المتجددة دائمًا، إذ يجمع الفستان بين الجرأة والتفرد بفضل ألوانه الحيوية التي توحي بالطاقة والإشراق، وفي المقابل يحمل لمسة كلاسيكية بالفستان الطويل الكب الذي يليق بالمناسبات الراقية.