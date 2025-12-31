إعلان

رانيا يوسف بفستان جريء- ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

06:25 م 31/12/2025

رانيا يوسف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأحمر اللامع.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون الأحمر يبرز شكل الجسم بطريقة أنيقة ويعطي مظهرا أنثويا، وبالإضافة إلى ذلك، فهو مناسب جدا للحفلات والسهرات.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة وخاتم وساعة يد.

رانيا يوسف

رانيا يوسف طلالة طلالة رانيا يوسف حدث ظهور لـ رانيا يوسف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"