أطلت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأحمر اللامع.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون الأحمر يبرز شكل الجسم بطريقة أنيقة ويعطي مظهرا أنثويا، وبالإضافة إلى ذلك، فهو مناسب جدا للحفلات والسهرات.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة وخاتم وساعة يد.