"قديمة وغير مناسبة".. أسوأ إطلالة في سهرة مهرجان القاهرة السينمائي

شهدت السهرة الخاصة التي أُقيمت على هامش فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي، المقرر إقامته في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر المقبل، تنافسا قويا بين النجمات، حيث حرصت كل منهن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

مع ذلك، ظهرت بعض الإطلالات التي لم تكن ناجحة، واعتُبرت من أسوأ الإطلالات في الحدث.

وفي هذا السياق، كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن أسوأ إطلالة شهدتها السهرة الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي.

أوضحت "مصممة الأزياء" أن الفنانة علا رشدي لم تحقق التوافق المطلوب بين لون الفستان وخامته مع لون بشرتها، مشيرة إلى أن قصة الفستان بدت قديمة للغاية، ما منح الإطلالة إحساسا بالكآبة.

ظهرت علا بفستان قصير فوق الركبة باللون البني، بتصميم ضيق يحدد شكل الجسم.

كما اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، واختارت ترك شعرها منسدلا على كتفيها.

واكتملت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

جمالها غير طبيعي وأسعار مذهلة.. 10 صور لـ أغلى مجوهرات في العالم

أسرار الأغنياء.. 7 نصائح ذهبية لتحويل مرتبك لثروة

بعد انفصالهما.. من هي يارا تامر طليقة المطرب مسلم؟

خطر خفي.. احذر وضع هذا الشيء بجانب سريرك أثناء النوم

طبيب يستخرج سرطان بحر حي من أذن صبي- فيديو صادم