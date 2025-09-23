إعلان

خطفت الأنظار بالأسود.. وئام مجدي بإطلالة جريئة

كتب : شيماء مرسي

03:40 م 23/09/2025
كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة وئام مجدي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويمنح الحذاء باللون الأسود لمسة من الجاذبية والأناقة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن تنسيقه مع الفساتين القصيرة، كما فعلت الفنانة وئام مجدي.

وتألقت وئام بفستان قصير جريء باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

واعتمدت وئام مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت وئام أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من أسورة كبيرة الحجم وحلق وخاتم.

الفنانة وئام مجدي تخطف الأنظار إطلالة جريئة اللون الأسود

فيديو قد يعجبك:



