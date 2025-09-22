نوال الزغبي بفستان جريء.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

تألقت المطربة نوال الزغبي بإطلالة جذابة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نوال بفستان طويل باللون الأبيض بقصة "الكب" وبفتحة ساق جريئة وحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، من تصميم مصمم الأزياء رامي سلمون.

واعتمدت نوال مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست "jack".

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم.

واختارت نوال أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر جورج مطر.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الأسود.