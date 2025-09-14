18 صورة لأجرأ إطلالات أسماء جلال

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت الفنانة أسماء جلال جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مرتدية بدلة رقص ضمن برومو فيلمها الجديد "السلم والثعبان – لعب عيال".

فيما يلي، نستعرض أجرأ ما ظهرت به أسماء جلال في مناسبات مختلفة:

فستان أحمر في مهرجان الجونة

لفتت أسماء الأنظار خلال ختام مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي، حيث تألقت بفستان أحمر ناري طويل بصيحة الكتف الواحد، مكشوف من منطقة الصدر ويتميّز بفتحة ساق جانبية، وتركت شعرها منسدلا.

ورغم جرأة الإطلالة، أشار ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع إنستجرام" إلى أن اللون الأحمر يليق بها بشدة، وأن الفستان مناسب لقوامها.

فستان وردي في عيد ميلادها

خلال احتفالها بعيد ميلادها، ظهرت بفستان قصير وردي من دون أكتاف، مزين بتطريزات أنيقة من توقيع مصمم الأزياء Kojak Studio.

اعتمدت مكياجا قويا أبرز عينيها، بيد خبيرة التجميل منة التيلت، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بتصفيف بيشو.

فستان كاشمير ضيق

في ظهور آخر، اختارت أسماء فستانا ضيقا باللون الكاشمير، مكشوف عند الصدر، من توقيع مصمم الأزياء محمد أشرف.

نسقت معه مجوهرات راقية من علامة Dima Jewellery، وفضلت تسريحة ناعمة من تنفيذ سيلفيا، مع مكياج هادئ بدرجات النيود من خبيرة التجميل ريهام خليفة.

توب وبنطلون جينز

في إطلالة أثارت الجدل أيضا، ارتدت توب جينز ضيق بقصة الكب باللون الأزرق الغامق، نسقته مع بنطلون جينز فاتح. رفعت شعرها لأعلى.

فستان قصير متعدد الألوان

ظهرت في إحدى المناسبات بفستان قصير فوق الركبة، متعدد الألوان، بتصميم الكتف الواحد، واختارت تسريحة شعر منسدل على الأكتاف، ونسقت معه حقيبة صغيرة (كلاتش) وحذاء باللون الأبيض.

فستان بظهر مكشوف

وفي إطلالة ملفتة أخرى، تألقت بفستان قصير يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، يتميز بصيحة الظهر المكشوف من تصميم علامة "Maison69store"، واعتمدت مكياج نيود بيد خبيرة التجميل ياسمين قناوي، وتسريحة شعر من تنفيذ صالون الصغير، وأكملت الإطلالة بمجوهرات فاخرة من Ajour Consultancy.

