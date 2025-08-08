كتبت- شيماء مرسي

خطفت لي لي أحمد حلمي الأنظار إليها مؤخرا، بعد ظهورها على غلاف إحدى المجلات بإطلالة ساحرة وملامح جذابة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورها وأشادوا بجمال ملامحها وأناقتها.

بدأت لي لي مشوارها الفني في مجال الموضة منذ سنوات بمشروع خاص حيث تقوم بـ الرسم على الملابس والإكسسوارات، وتبيع هذه القطع في بعض المحلات المصرية.

وتحرص لي لي دائما على مشاركة صورها ومقاطع الفيديو مع متابعيها على حسابها الرسمي في موقع "إنستجرام".

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز إطلالات لي لي أحمد.

فستان أسود

ظهرت لي لي على غلاف إحدى المجلات بفستان أسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وعلقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي على إطلالتها لمصراوي، قائلة: "هذه من أفضل إطلالات لي لي".

وتابعت الشوربجي: "ارتدت لي لي فستان يتميز بتصميم علوي فريد على شكل قلب الزهرة".

وأشارت مصممة الأزياء: "المكياج القوي والجريء هو ما جعل الإطلالة مميزة بشدة".

وأوضحت زينب أن "إطلالات ليلى بشكل عام مناسبة لجسمها وقوامها، كما أنها تعرف كيف تنسق ملابسها جيدا".

تي شيرت وجينز

تألقت لي لي في إطلالة أخرى بـ تي شيرت باللون الأبيض مع بنطلون جينز باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

توب كت وجينز

ارتدت لي لي توب كت باللون الأبيض ونسقت معه جينز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

فستان أزرق

ظهرت لي لي بفستان طويل باللون الأزرق بحمالات رفيعة، واعتمدت مكياجا ناعما.

توب وهوت شورت

أطلت لي لي بـ توب كب باللون الأسود ونسقت معه شميز باللون الأبيض وهو شورت جينز، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

