بفستان صيفي جريء سعره 7500 جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها

كتبت- أميرة حلمي:

لفتت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة صيفية منعشة أثناء قضاء عطلتها في أجواء استوائية.

اختارت مي فستان ماكسي بطبعات استوائية غنية بالألوان، جاء تصميمه بألوان جريئة ومتناغمة من الأحمر، الأخضر، والأسود.

يتميز الفستان بخامة خفيفة، مع قصة ضيقة من الأعلى وحزام خصر أسود عريض أبرز رشاقة قوامها.

السعر التقريبي للفستان:

الفستان من Dolce & Gabbana التي تعتمد نفس الطبعات الجريئة، يتراوح سعر الفستان بين HK$1,221، أي ما يعادل تقريبًا 7,545 جنيه.

نسقت مي الإطلالة مع قبعة واسعة من القش بلون بيج طبيعي. ونظارات شمسية سوداء بإطار عريض، مما عزز توازن الإطلالة بين العصرية والطابع البوهيمي.

أكملت إطلالتها بصندل أسود مفتوح من الأمام، حافظ على الطابع المريح والمناسب للطبيعة، دون أن يفقد اللمسة الأنيقة.

بـ309 ملايين جنيه.. 8 صور لـ سرير من الذهب الخالص

قصة اختراع التليفون وأول مكالمة في التاريخ- لن تصدق (صور)

"فاتورة نار".. 7 أخطاء يومية في استخدام التكييف تسرق كهربتك

استعدوا للثراء.. 6 أبراج تنتظرها مفاجآت مالية قريبا