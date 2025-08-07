إعلان

بفستان صيفي جريء سعره 7500 جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها

06:19 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتبت- أميرة حلمي:

لفتت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة صيفية منعشة أثناء قضاء عطلتها في أجواء استوائية.

اختارت مي فستان ماكسي بطبعات استوائية غنية بالألوان، جاء تصميمه بألوان جريئة ومتناغمة من الأحمر، الأخضر، والأسود.

مي عمر

يتميز الفستان بخامة خفيفة، مع قصة ضيقة من الأعلى وحزام خصر أسود عريض أبرز رشاقة قوامها.

السعر التقريبي للفستان:

الفستان من Dolce & Gabbana التي تعتمد نفس الطبعات الجريئة، يتراوح سعر الفستان بين HK$1,221، أي ما يعادل تقريبًا 7,545 جنيه.

3d68a4a1-96e3-4559-bee1-b984351d2d67_11zon

نسقت مي الإطلالة مع قبعة واسعة من القش بلون بيج طبيعي. ونظارات شمسية سوداء بإطار عريض، مما عزز توازن الإطلالة بين العصرية والطابع البوهيمي.

أكملت إطلالتها بصندل أسود مفتوح من الأمام، حافظ على الطابع المريح والمناسب للطبيعة، دون أن يفقد اللمسة الأنيقة.

