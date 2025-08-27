جامبسوت شفاف.. 8 صور لـ هيفاء وهبي بإطلالة جريئة

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة جريئة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صورنشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت هيفاء مرتدية جامبسوت شفاف باللون الأسود، تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة والترتر.

تصميم جريء

تميز الجمبسوت بتصميم جريء، حيث احتوى على فتحات عند الصدر مزينة بأربطة، مع أكتاف مكشوفة وأكمام طويلة وشفافة، ما أضفي على إطلالتها لمسة من الجرأة.

المكياج والشعر

اعتمدت هيفاء مكياجا ناعما بدرجات النيود، وركزت على رسمة عيونها، بينما اختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفها بشكل عفوي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

استشارية موضة تعلق على الإطلالة

وعلقت استشارية الموضة ومصممة الأزياء زينب الشوربجي على إطلالة هيفاء، ووصفتها بأنها واحدة من أبرز النجمات العربيات اللاتي يتحدين العالمية بإطلالات مميزة واستثنائية.

وأضافت في تصريح لـ"مصراوي" أن اختيارها للجمبسوت الأسود الشفاف والجريء يرمز إلى القوة والأناقة.

وأشارت إلى أن المكياج السموكي والشعر المنسدل يتناسبان تماما مع هذا اللوك الجريء.

