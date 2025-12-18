"الصحة" تنشر توصيات استخدام أدوية الإنفلونزا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أحدث التوصيات بشأن استخدام عقار الأوسيلتاميفير (تامينيل، تاميفلو) في علاج الإنفلونزا، استنادًا إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعد قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، دليلا إرشادياً للتعامل مع حالات الإنفلونزا الموسمية، والأمراض التنفسية الحادة، والذي يهدف بالأساس إلى ضمان سرعة التدخل الطبي المناسب، بما يسهم في تقليل المضاعفات وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأوضحت الوزارة في دليلها الإرشادي الذي حصل عليه مصراوي، أن التعامل مع حالات الإنفلونزا يعتمد في الأساس على العلاج الداعم لتخفيف الأعراض مثل الحمى والآلام والسعال، مشيرة إلى أن معظم الحالات تتحسن تلقائيًا ولا تحتاج إلى علاج نوعي.

وأكدت أن استخدام مضادات الفيروسات لا يُنصح به بشكل روتيني لجميع المرضى، ويقتصر على الحالات المحددة التي يحددها الطبيب بناءً على تقييم الحالة السريرية وتوقيت التشخيص، خصوصًا الحالات الشديدة والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأشارت الوزارة إلى أن الدراسات أظهرت أن الاستخدام المبكر لعقار الأوسيلتاميفير خلال أول 48 ساعة من ظهور الأعراض يقلل من مدة الإصابة بالإنفلونزا، ويخفف فترة الإقامة بالمستشفى، ويحد من احتمالية حدوث المضاعفات.

كما أكدت أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يمنع استخدام الأوسيلتاميفير في الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام الأوسيلتاميفير كعلاج وقائي روتيني، تفاديًا لحدوث مقاومة للعقار، موصية بالالتزام بتعليمات الطبيب المعالج عند الحاجة لاستخدام الدواء.

