رامي عادل إمام يوجه رسالة لكل من عزاه في شقيقة والده

وجه المخرج رامي إمام، رسالة لكل من عزاه في عمته - شقيقة والده الزعيم عادل إمام.

وكتب رامي إمام، عبر حسابه على إنستجرام: "من قلبي بشكر كل اللي شرفني وحضر عزاء عمتي إيمان وكل اللي واساني وكلمني، وكل اللي بعتلي رسالة عزاء غالية وصلتلي عن طريق الواتس آب أو الإنستجرام أو الفيس بوك".

وتابع: "وجودكم ورسايلكم هونت عليا كتير وقوتني في الوقت الصعب ده.. شكر الله سعيكم جميعا، ولا أراكم الله مكروه في عزيز أو غالي".

وأَضاف: "ربنا يرحمك يا عمتي ويجعل مثواكي الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب".

وتلقى رامي إمام وشقيقه محمد إمام عزاء عمته إيمان إمام شقيقة والده الزعيم عادل إمام مساء الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.